Hannover - In unserem Basisszenario erwarten wir für das neue Jahr an den EUR-Geldmärkten nur wenig Bewegung, so die Analysten der Nord LB.So habe die EZB gerade erst im Dezember einen recht klaren Ausblick für ihre Politik im Jahr 2017 gegeben. Demnach stehe eine Abkehr von der sehr expansiven Geldpolitik zumindest in diesem Jahr noch nicht auf der Agenda der Währungshüter. Das zugrunde liegende makroökonomische Szenario würden die Analysten für plausibel halten: Fortsetzung des moderaten Konjunkturaufschwungs bei einem relativ niedrigen Inflationsdruck, insbesondere auf der Ebene der Kerninflationsrate.

