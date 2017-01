Hannover - Die Tage vor dem Jahreswechsel waren von leicht rückläufigen Renditen der Benchmarkanleihen gekennzeichnet, so die Analysten der Nord LB.Die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen seien auf zeitweise unter 0,17% gefallen, die der US-Treasuries auf unter 2,45%. Zwischenzeitliche Gewinnmitnahmen an den Aktienmärkten und Umschichtungen in Bonds könnten eine Erklärung gewesen sein. Die derzeit zu beobachtende Konjunktureuphorie vieler Marktteilnehmer - insbesondere für die USA - würden die Analysten ohnehin für übertrieben halten. Sie würden mit der einen oder anderen Irritation rechnen, die der neue US-Präsident auslösen werde. Dies sollte - mit dann auch wieder einsetzenden safe-haven Zuflüssen - die Renditen von Bunds und US-Treasuries wieder etwas drücken können. (02.01.2017/alc/a/a)

