Wien - Chefwechsel bei BNP Paribas in Deutschland: Lutz Diederichs wird ab März als Chairman des Group Management Board Germany und Deutschlandchef die Verantwortung übernehmen, so die Experten von "FONDS professionell".Er komme von der Hypo Vereinsbank, wo er mehr als 25 Jahre in verschiedenen Rollen tätig gewesen sei, zuletzt ab 2009 als Mitglied des Vorstandes der Hypo Vereinsbank - UniCredit in München. Diederichs löse bei BNP Paribas Camille Fohl ab, der Anfang 2013 aus der Gruppe nach Deutschland gekommen sei. Er werde im März wiederum eine Position als Berater der Generaldirektion in Paris übernehmen.

