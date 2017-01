Griechenland ist weiterhin von der Pleite bedroht. Mehreinahmen sollen nun von den griechischen Steuerzahlern kommen. Unter anderem werden Raucher und Kaffeetrinker im neuen Jahr zur Kasse gebeten.

Ob bei Kaffee, Zigaretten oder Kraftstoff - das neue Jahr bringt für die Menschen in Griechenland zahlreiche Steuererhöhungen mit sich. Griechische Medien veröffentlichten am Montag lange Listen, was auf die Verbraucher 2017 zukommt. Der pleitebedrohte griechische Staat will mit den Maßnahmen in diesem Jahr rund 2,45 Milliarden ...

