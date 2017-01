Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Innerhalb der Bundesregierung ist ein heftiger Streit über die Zulassung von Lang-Lkw auf deutschen Straßen entbrannt. Das Bundesumweltministerium (BMUB) beschuldigte am Montag das Verkehrsministerium, eine Regelzulassung der Riesen-Lkw im Alleingang und gegen EU-Recht vollzogen zu haben. Das vom CSU-Politiker Alexander Dobrindt geführte Verkehrsministerium wies die Kritik zurück. Dobrindt droht noch von anderer Stelle Ärger: Die Allianz pro Schiene prüft rechtliche Schritte gegen seine Entscheidung.

Eine Sprecherin des von Barbara Hendricks (SPD) geführten Umweltministeriums erklärte, Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth habe sich zu dem Thema geäußert, "weil wir Bedenken haben, dass es zu dieser Verlängerung des Regelbetriebs für Lang-Lkw gekommen ist und zu einer Art Dauerregelbetrieb für den Typ 1".

"Dobrindt trägt jetzt die Verantwortung"

"Wir waren von der Verordnung überrascht", erklärte die Sprecherin. Das Umweltministerium habe "in Gesprächen auch mit dem Verkehrsministerium darauf gedrängt, dass das Thema weiterhin in den Ressorts besprochen und nicht durch eine Ministerverordnung, also im Alleingang des Ministers, sondern durch das Kabinett" verabschiedet werde, sagte die Sprecherin und ergänzte: "Jetzt haben wir die Verordnung da und jetzt muss der Minister Verantwortung für das faktische Geschehen auf den Straßen übernehmen."

Dobrindts Verantwortung gelte auch für die Umweltauswirkungen solcher Riesenlaster und die europarechtlichen Rahmenbedingungen, sagte die Ministeriumssprecherin. Das EU-Recht sage ganz klar aus, dass Lang-Lkw vom Typ 1 (bis zu einer Gesamtlänge von 17,80 Metern) nicht innereuropäisch fahren dürften. Das Umweltministerium habe "während des ganzen Verfahrens dafür geworben, dass die Testphasen für alle Lang-Lkw erst einmal verlängert werden", sagte die Sprecherin. Es seien noch längst nicht alle Fragen geklärt.

"BMUB war einbezogen"

Eine Sprecherin aus Dobrindts Haus wies die Vorwürfe des Umweltministeriums zurück. "Es handelt sich um eine Ministerverordnung des Bundesverkehrsministeriums und das BMUB wurde in die Entscheidung einbezogen", sagte die Sprecherin. Das BMUB habe lediglich bei einem von fünf Lang-Lkw-Typen Bedenken (Typ 1) geäußert, und auch da sei es "nicht um die grundsätzliche Zulassung dieses Typs für den Betrieb" gegangen.

Die Auswirkungen des Lang-Lkw-Betriebs seien 5 Jahre lang in einem Feldversuch untersucht worden. Der entsprechende Bericht komme "eindeutig zu dem Ergebnis, dass die Lang-Lkw zuzulassen sind", sagte die Sprecherin. Diese könnten auf Basis des sogenannten Positivnetzes im streckenbezogenen Regelbetrieb fahren.

Es liege in der Entscheidung der Länder, "welche Strecken sie für dieses Netz freigeben". Das Streckennetz betrage rund 11.600 Kilometer, sagte die Sprecherin. Außer Berlin, Rheinland-Pfalz und Saarland würden sich alle Länder beteiligen.

Nach Informationen von Dow Jones Newswires hatte das Bundesinnenministerium darauf gedrungen, die Regelzulassung der Lang-Lkw im Kabinett zu verabschieden. Dobrindt widersetzte sich dem offenbar.

"Schwerwiegender Vorwurf"

Das Bündnis Allianz pro Schiene, das unter anderem von der Deutschen Bahn gefördert wird, kündigte die Prüfung rechtlicher Schritte gegen die von Dobrindt "im Alleingang angeordnete Regelzulassung" an. "Wenn der beamtete Staatssekretär im Bundesumweltministerium dem Bundesverkehrsminister öffentlich vorwirft, mit der Regelzulassung Fakten zu schaffen, die mit dem EU-Recht nicht vereinbar sind, ist das ein schwerwiegender Vorwurf, dem wir als anerkannter und klageberechtigter Umweltverband nachgehen werden", sagte Geschäftsführer Dirk Flege.

Die Allianz pro Schiene ist grundsätzlich gegen Lang-Lkw. Die Gigaliner seien "schlecht für den Klimaschutz, teuer für den Steuerzahler und gefährlich für alle Verkehrsteilnehmer", sagte Flege. Die Allianz pro Schiene argumentiert, Gigaliner seien umweltschädlich, weil durch die Verbilligung des Lkw-Verkehrs Güter von der Schiene auf die Straße verlagert würden, so wie es in Schweden bereits geschehen sei. Riesen-Lkw seien zudem teuer für die Steuerzahler, weil größere Lastwagen die bereits marode Infrastruktur überproportional schädigten.

