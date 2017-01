DE0009848119

Welche Investmentfonds bei den FondsDISCOUNT.de-Kunden in den vergangenen drei Monaten besonders gefragt waren, sehen Sie in unserer Depotauswertung für das vierte Quartal des Jahres 2016.Ein Blick in die über FondsDISCOUNT.de vermittelten Depots zeigt, dass die Anleger auch zum Jahresende mehrheitlich bei bewährten Fonds geblieben sind. An der Spitze der Top Ten befindet sich erneut der DWS Top Dividende (ISIN:). Der beliebte Aktienfonds investiert in Titel, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite von mindestens vier Prozent versprechen. Weitere Kriterien sind ein prognostiziertes Dividendenwachstum und eine angemessene Ausschüttungsquote. Die Strategie ging bislang auf - Ende November 2016 profitierten die investierten Anleger sogar von einer Rekordausschüttung von insgesamt rund 460 Millionen Euro. Pro Anteilsschein flossen 3,10 Euro an die Investoren. Das ist das beste Ergebnis in der rund 13-jährigen Geschichte des DWS-Klassikers: Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Ausschüttungssumme um rund 100 Millionen Euro, kein anderer DWS-Fonds konnte bislang so viel auszahlen. Seit Auflage im April 2003 kommt der DWS Top Dividende nach Angaben der Fondsgesellschaft auf eine durchschnittliche Ausschüttungsrendite von 3,5 Prozent bzw. eine Summe von 2,3 Milliarden Euro. Auch ein Blick auf die Performance kann sich sehen lassen: In den vergangenen fünf Jahren brachte es der Kundenfavorit auf 72,12 Prozent bei einer Volatilität von 9,37 Prozent (Quelle: FWW, Stand: 2. Januar 2017).

