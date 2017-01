Hannover - Beim schwarzen Gold kann durchaus von einem ermutigenden Start in das neue Jahr gesprochen werden. Zumindest mit Blick auf die Nordseemarke Brent, für die der Preis für ein Barrel Rohöl am aktuellen Rand bei über 56 US-Dollar notiert, so die Analysten der Nord LB.Haupttriebfeder der Erholung der Notierungen für den fossilen Energieträger sei nach wie vor die OPEC-Einigung aus dem November. Auf dem 171. offiziellen Meeting in Wien hätten sich die Verhandlungspartner auf ein Produktionsziel in Höhe von 32,5 Mio. Barrel pro Tag geeinigt, das deutlich unterhalb des Fördervolumens von derzeit rund 34 Mio. Barrel pro Tag liege. Die Änderungen sollten mit Wirkung zum 1. Januar 2017 mit einer halbjährlichen Laufzeit sowie einer Verlängerungsoption um weitere sechs Monate in Kraft treten. Insofern beginne mit dem neuen Jahr nun offenkundig auch in gewissem Sinne die Stunde der Wahrheit! Insbesondere wenn neben den OPEC-Ländern auch Russland (Fördervolumen 10/2016: 11,3 Mio. Barrel pro Tag) an den vereinbarten Fördermengenbegrenzungen festhalte, könnte von einem erfolgreichen Wendemanöver gesprochen werden. Moskau habe eine Reduzierung um immerhin 300.000 Barrel pro Tag in Aussicht gestellt. Allerdings würden die Analysten der Nord LB diese Zusage noch nicht als gesichert betrachten und sehen entsprechend Enttäuschungspotenzial.

