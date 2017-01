Osnabrück (ots) - Autoexperte Dudenhöffer widerspricht Dobrindt: Modellpalette ist nicht das Problem



Nachfrage nach E-Autos hänge von löchriger Ladeinfrastruktur und Subventionierung von Diesel ab



Osnabrück. Dem Vorschlag von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, durch eine breitere Angebotspalette die Nachfrage nach E-Autos zu steigern, widerspricht Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer. "Nicht die breite Modellpalette ist das Hauptproblem, sondern die geringe Reichweite vieler Modelle, die löchrige Ladeinfrastruktur und die Subventionierung von Dieselkraftstoff", sagte der Professor für Automobilwirtschaft an der Universität Duisburg-Essen der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag). Dudenhöffer erklärte: Solange Diesel pro Liter mit 18 Cent weniger besteuert werde als Benzin, seien Appelle von Politikern wenig glaubhaft.



Am Montag stellt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle die Zahlen vor, wie stark die E-Auto-Kaufprämie nachgefragt ist.



OTS: Neue Osnabrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58964 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58964.rss2



Pressekontakt: Neue Osnabrücker Zeitung Redaktion Telefon: +49(0)541/310 207