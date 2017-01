Ungeahnt stark präsentiert sich zu Jahresbeginn die Commerzbank-Aktie und setzte sich prompt an die Spitze der DAX-Gewinnerliste - entscheidender ist aber die kurzfristige Chartkonstellation, die auf eine baldige Fortsetzung der Aufwärtsbewegung schließen lässt.

Seit Anfang August 2016 befindet sich das Wertpapier der Commerzbank in einem klaren Aufwärtstrend und konnte von den Jahrestiefs bei 5,17 Euro auf ein bisheriges Dezemberhoch bei 7,88 Euro und damit an die Zwischenstände aus Mai vergangenen Jahres zulegen. An dieser Stelle drehte der Kursverlauf kurzfristig zur Unterseite ab - es ist aber anzunehmen, dass sich die Aktie in einer bullischen Flagge befindet und nach erfolgreicher Auflösung zur Oberseite daraus ein frisches Kaufsignal resultieren dürfte. Damit sollte sich auch der seit Oktober 2016 bestehende Aufwärtstrend weiter fortsetzen und sogar im ersten Quartal dieses Jahres an die Jahreshochs aus 2016 anknüpfen können. Hierdurch könnten Bankentitel in 2017 einen erheblichen Beitrag zu einem stabilen Jahresauftakt beitragen und weitere Anleger ...

