Volkswagen-Mobilitätstochter Moia offen für Investoren

BREMEN - Europas größter Autobauer Volkswagen will seine junge Digitalmarke Moia auch für fremde Investoren öffnen. Innerhalb des Konzerns mit den nun 13 Marken soll die Tochter für Mobilitätsdienstleistungen wie Fahrdienste und Carpooling eine eigenständige Rolle spielen. "Wir sind dabei auch offen für externe Investoren. Frisches Kapital ist immer gut, und ein Investor ist immer ein gutes Korrektiv", sagte Moia-Chef Ole Harms dem "Weser-Kurier" (Montag).

ROUNDUP: VW-Konkurrenten Hyundai und Kia setzen Absatzziel für 2017 herauf

SEOUL - Der VW -Konkurrent Hyundai Motor und die kleinere Firmenschwester Kia Motors setzen trotz eines härteren weltweiten Wettbewerbs ihr gemeinsames Absatzziel für 2017 herauf. Die südkoreanische Gruppe peilt 8,25 Millionen verkaufte Autos ein, nachdem der Absatz 2016 unter der Acht-Millionen-Schwelle blieb und die eigenen Erwartungen damit das zweite Jahr hintereinander verfehlt wurden.

Südkorea stoppt Verkauf einiger BMW-, Porsche- und Nissan-Modelle

SEOUL - Südkorea verbietet den Verkauf von zehn Import-Modellen der Autohersteller BMW , Porsche und Nissan wegen fehlerhafter Zulassungsdokumente. Gegen die lokalen Niederlassungen der Unternehmen aus Deutschland und Japan verhängte das Umweltministerium am Montag nach eigenen Angaben außerdem eine Geldstrafe von zusammengenommen 7,17 Milliarden Won (5,7 Millionen Euro).

ROUNDUP: Telekom zieht sich aus Tolino-Allianz zurück

BONN - Seit fast vier Jahren macht die deutsche E-Book-Allianz Tolino dem US-Internetgiganten Amazon und seinem E-Reader Kindle erfolgreich Konkurrenz. Jetzt zieht sich der Technologiepartner des Buchhändlerbündnisses, die Deutsche Telekom , aus der Partnerschaft zurück. Die Telekom verkauft die Tolino-Technologieplattform an den japanisch-kanadischen E-Book-Hersteller Rakuten Kobo. Die Verträge seien kürzlich unterzeichnet worden, teilte die Telekom am Montag mit. Einen Kaufpreis nannte das Unternehmen nicht.

Samsung bringt neue Mittelklasse-Smartphones auf den Markt

BERLIN/SCHWALBACH - Samsung startet mit zwei neuen Smartphone-Modellen der Mittelklasse ins neue Jahr und stärkt sich damit gegen die wachsende Konkurrenz vor allem aus China. Die beiden Geräte Galaxy A3 und A5 mit 5,2 und 4,7 Zoll Display sind die ersten neuen Smartphones des südkoreanischen Konzerns nach dessen Debakel mit dem Flaggschiff Galaxy Note 7. Mit dem Top-Modell hatte Samsung einen herben Rückschlag erlitten. Unmittelbar vor dem Verkaufsstart in Deutschland zur IFA in Berlin hatte der südkoreanische Hersteller die Geräte weltweit wegen Explosionsgefahr bei den eingebauten Akkus vom Markt nehmen müssen, inzwischen ist die Produktion komplett eingestellt.

Boehringer Ingelheim und Sanofi schließen Tauschgeschäft ab

INGELHEIM - Vier Monate nach Zustimmung der EU-Kommission haben die Pharmakonzerne Boehringer Ingelheim und Sanofi ihr Tauschgeschäft von Geschäftsbereichen weitgehend abgeschlossen. Nur in Mexiko und Indien stünden noch behördliche Genehmigungen aus, teilte Boehringer am Montag in Ingelheim mit. Diese würden demnächst erwartet.

Airbus-Raumfahrt-Chef: Bei Ariane-6-Entwicklung Gas geben

PARIS - Europas Weltraumraketen-Industrie muss sich nach Einschätzung von Airbus -Raumfahrt-Chef Nicolas Chamussy dauerhaft auf einen harten Wettbewerb einstellen. Die Entwicklung der neuen europäischen Trägerrakete Ariane 6 sei auf einem guten Weg, "aber wir dürfen nicht davon abweichen", sagte der Raumfahrtingenieur der Deutschen Presse-Agentur in Paris. "Es wäre ein Fehler zu denken, dass nun alles auf ewig gut sein wird, weil wir die Entscheidung für die Ariane 6 getroffen haben und alles im Zeitplan liegt."

Drogerie-Riese Rossmann plant 250 neue Filialen - 2016 mit Umsatzplus

BURGWEDEL - Die Drogeriemarktkette Rossmann plant im neuen Geschäftsjahr Investitionen von 225 Millionen Euro - darunter die Eröffnung 250 neuer Filialen. Allein 110 davon sind in Deutschland geplant, wie das Unternehmen aus Burgwedel am Montag berichtete. 2016 steigerte die Kette den Umsatz um 6,3 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro. Demnach knackte das Unternehmen erstmals in seiner Geschichte die Acht-Milliarden-Euro-Marke. Prozentual blieb es aber hinter dem Wert von 2015 zurück: damals waren die Umsätze um 9,4 Prozent auf rund 7,9 Milliarden Euro gestiegen.

ROUNDUP: Früherer HRE-Chef Funke muss vor Gericht

MÜNCHEN - Der ehemalige Vorstandschef der Immobilienbank Hypo Real Estate, Georg Funke, steht ab März vor Gericht. Die Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts München I hat die Anklage wegen geschönter Firmenberichte zur Hauptverhandlung zugelassen, wie die Justizbehörden am Montag in München mitteilten.

Weitere Meldungen -ROUNDUP 2: Ein halbes Jahr nach Start: nur 9000 Anträge für E-Auto-Kaufprämie -ROUNDUP 2: Lang-LKW sorgen für Zoff in der Bundesregierung -'Rogue One' dominiert US-Kinocharts auch am dritten Wochenende -NRW-Justizminister will längere Gewährleistung für teure Technik -Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden mit mehr Passagieren -Diesel-Fahrzeuge verlieren weiter Marktanteile in Frankreich -Dehoga zu Rauchverbot in Kneipen: Umsatzeinbußen ausgeglichen -ROUNDUP: Verbraucherschützer hoffen auf Klarheit durch Tierwohl-Label -Töpfer: Beim Kohleausstieg fehlt es an Vertrauen der Betroffenen

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /he

AXC0104 2017-01-02/15:20