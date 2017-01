Die GREG GmbH (Menden) hat im Dezember 2016 in Hemer die erste Hybridanlage zur dezentralen Stromversorgung eines Einfamilienhauses in NRW in Betrieb genommen. Das Hybridsystem besteht aus einer Photovoltaik-Anlage mit 4 kW, zwei Windströmungs-Turbinen mit 300 Watt und einem Lithium-Speicher mit einer Kapazität von 4 kWh.

