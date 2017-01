Der DAX konnte im bisherigen Handel doch noch über 11.500 Punkte ansteigen und direkt bis in den Raum von 11.600 Punkten zulegen. Das hatte ich nach der vorherigen Schwäche nicht sofort erwartet. Aber gut, so notiert der Leitindex jetzt direkt an der oberen Begrenzung des langfristigen Aufwärtstrendkanals (siehe Chart).

Hier bietet sich einer weitere kleine und langfristige Short-Position an. Sollte der DAX aus dem langfristigen Trendkanal nach oben ausbrechen, also deutlich über 11.600 Punkte ansteigen, bieten sich neue Long-Positionen zusätzlich zu den laufenden Short-Positionen an.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage Short.

DAX zieht erneut hoch und erreicht direkt 11.600 Punkte.

DAX damit im oberen Trendkanalbereich angekommen (siehe Tageschart).

Bei 11.600 Punkten befindet sich die letzte langfristige Shortmarke.

Steigt der DAX über 11.600 Punkte über den langfristigen Trendkanal bieten sich Long-Positionen an, die die laufenden Short-Positionen decken.

Richtungsgeber S&P500 gibt weiter nach!

Historische Saisonalität (DAX):

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Sentiment

DAX (Woche 01)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bullen. Deutet auf fallende Kurse hin.

Börsenindikator (Januar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...