Wolfsburg (ots) - Wenn Cheftrainer Valérien Ismaël am 3. Januar seine Mannschaft zum Trainingsauftakt bittet, werden nicht nur in den Reihen der Spieler neue Gesichter auftauchen, auch der Trainerstab wurde personell ausgebaut. Mit Patrick Guillou kann Valérien Ismaël ab sofort auf einen weiteren Assistenztrainer zurückgreifen. Der 46-jährige Franzose, der in Villingen-Schwenningen geboren wurde und für den VfL Bochum in der Bundesliga aktiv war, hat sowohl während seiner Profilaufbahn als auch nach seiner Spielerkarriere in verschiedenen Positionen viel Erfahrung im internationalen Fußball gesammelt.



"Patrick passt hervorragend in unser Trainerteam. Er hat in Frankreich, England und Schottland gearbeitet und war zuletzt bei Girondins Bordeaux als Co-Trainer tätig. Mit ihm sind wir noch besser aufgestellt für die anstehenden Aufgaben und Herausforderungen", betont Valérien Ismaël. "Patrick Guillou ergänzt mit seinen Fähigkeiten unseren Trainerstab, er spricht zudem vier Sprachen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit", so Olaf Rebbe, Leiter Sport.



