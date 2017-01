FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Der Dax hat am ersten Handelstag des neuen Jahres die Hürde von 11 600 Punkten locker überwunden. Nachdem der deutsche Leitindex am Montagnachmittag bis auf rund 11 617 Punkte kletterte, gewann er zuletzt noch 1,07 Prozent auf 11 604,30 Zähler. Da viele Börsen, darunter auch die in den USA geschlossen blieben, blieb der Handel insgesamt aber sehr ruhig und impulsarm.

Der MDax , Index der mittelgroßen Unternehmen, erreichte ein Rekordhoch bei 22 476,40 Punkten und gewann zuletzt 1,23 Prozent auf 22 461,54 Zähler. Der TecDax rückte um 1,63 Prozent auf 1841,31 Punkte vor und erreichte damit ein Zwölfmonatshoch. Bei plus 0,70 Prozent auf 3313,43 Punkte stieg zudem auch der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 , auf ein Zwölfmonatshoch./ck/he

