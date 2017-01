Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US12648L1061 CTI BioPharma Corp. 02.01.2017 US12648L6011 CTI BioPharma Corp. 03.01.2017 Tausch 10:1

AU000000BYR5 Amani Gold Ltd. 02.01.2017 AU000000ANL3 Amani Gold Ltd. 03.01.2017 Tausch 1:1

CA91732K1093 US Oil Sands Inc. 02.01.2017 CA91732K4063 US Oil Sands Inc. 03.01.2017 Tausch 50:1

CA29458R2054 Equitas Resources Corp. 02.01.2017 CA29458R3045 Equitas Resources Corp. 03.01.2017 Tausch 10:1

US26168L2051 Drew Industries Inc. 02.01.2017 US50189K1034 Drew Industries Inc. 03.01.2017 Tausch 1:1