Ab Montag, 16. Januar 2017, ergänzt Alexandra Kröber das Moderatorenteam des 3sat-Wissenschaftsmagazins "nano" (Montag bis Freitag, 18.30 Uhr).



Im neuen Jahr steht Alexandra Kröber fest im Moderationsplan des Magazins. Die Journalistin und Moderatorin wurde 1982 in Berlin geboren. Ihre Kindheit und Jugend verbrachte sie in einem kleinen Ort in Mecklenburg. Nach ihrem Abitur verließ sie die Idylle und ging zurück nach Berlin, wo sie Kunstgeschichte, Germanistik und Sozialpädagogik studierte. Schon während ihres Studiums nahm sie Schauspielunterricht, entschied sich für ein Moderatorentraining und stand als Reporterin für das Frühstücksfernsehen von Sat.1 vor der Kamera. Außerdem präsentierte sie als "on"-Reporterin die "nano"-Rubrik "Wie jetzt?!". 2016 unterstütze Alexandra Kröber bereits das Moderatorenteam der Sendung.



"Lernen heißt für mich auch, immer wieder an den eigenen Vorstellungen zu rütteln, seinen Standpunkt zu ändern, offen für Neues zu sein. Nicht nur der Zuschauer, auch ich gehe am Ende einer 'nano'-Sendung mit neuen Erkenntnissen nach Hause", sagt Alexandra Kröber in einem ausführlichen Interview im "3sat TV- & Kulturmagazin" (1/2017).



