Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Montagnachmittag ohne klare Richtung gezeigt. Die Kurse und Renditen der wichtigsten Benchmark-Staatsanleihen bewegten sich kaum. Auch deutsche Anleihen zeigten sich behauptet.Der Handel am ersten Börsentag des Jahres gestaltete sich sehr ruhig und umsatzarm. An vielen wichtigen Finanzplätzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...