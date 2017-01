Eurozone: Industriestimmung erreicht besten Wert seit April 2011

LONDON - Die Stimmung in den Industrieunternehmen des Euroraums hat sich im Dezember weiter aufgehellt. Der auf einer Umfrage basierende Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe stieg um 1,2 Punkte auf 54,9 Zähler, wie das Institut IHS Markit am Montag in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Damit bestätigte Markit das Ergebnis einer ersten Umfrage.

Steuerzahlerbund für Senkung des Arbeitslosenbeitrags

NÜRNBERG/BERLIN - Angesichts erneuter Milliarden-Überschüsse der Bundesagentur für Arbeit (BA) hat der Bund der Steuerzahler (BdSt) eine Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung gefordert. Der monatliche Beitrag sollte von derzeit 3 auf 2,5 Prozent gesenkt werden, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes vom Montag. "Der aktuelle Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung gilt unverändert seit 2011. Seitdem hat die Bundesagentur eine Milliarden-Rücklage aufgebaut, die sie in diesem Umfang gar nicht benötigt", kritisiert BdSt-Präsident Reiner Holznagel.

ROUNDUP: Zahlreiche Steuererhöhungen für Griechen im neuen Jahr

ATHEN - Ob für Kaffee, Zigaretten oder Kraftstoff - das neue Jahr bringt für die Menschen in Griechenland zahlreiche Steuererhöhungen mit sich. Griechische Medien veröffentlichten am Montag lange Listen, was auf die Verbraucher 2017 zukommt. Der pleitebedrohte griechische Staat will mit den Maßnahmen in diesem Jahr rund 2,45 Milliarden Euro zusätzlich einnehmen.

ROUNDUP: Kein Mindestlohn für Nachqualifizierung von Flüchtlingen

BERLIN - Flüchtlinge müssen bei Betriebspraktika zur Nachqualifizierung in Deutschland nicht mit Mindestlohn bezahlt werden. Das geht aus einem Papier des Bundesarbeits-, Finanz- und Bildungsministeriums hervor, das der Deutschen Presse-Agentur am Montag in Berlin vorlag und über das zuerst die "Süddeutsche Zeitung" berichtet hatte. Der Mindestlohn soll demnach nicht für Praktika zum Ausgleich fehlender Kenntnisse zur Anerkennung eines Berufabschlusses in Deutschland gelten. Er soll auch nicht bei Anpassungslehrgängen und Vorbereitungskursen für eine Zulassung etwa als Arzt oder Krankenschwester greifen.

ROUNDUP 2: Job-Boom treibt Erwerbstätigenzahl auf Rekord - Viele freie Stellen

WIESBADEN/NÜRNBERG - In Deutschland haben so viele Menschen Arbeit wie nie seit der Wiedervereinigung 1990: Die Rekordzahl von 43,5 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in der Bundesrepublik ermittelte des Statistische Bundesamt im Durchschnitt des vergangenen Jahres. Das waren 429 000 oder ein Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

DGB-Landeschef lehnt Mindestlohn-Ausnahmen für Flüchtlinge ab

MAINZ - Der DGB Rheinland-Pfalz/Saarland hat vor einem Schatten-Arbeitsmarkt mit billigen Arbeitskräften als Folge von Ausnahmen beim Mindestlohn für Flüchtlinge gewarnt. "Das ist erstens Ausbeutung und schafft zweitens eine unnötige Konkurrenz der Beschäftigten im Niedriglohnsektor", kritisierte der Landesvorsitzende Dietmar Muscheid am Montag in Mainz. Schon jetzt würden manche Flüchtlinge als billige Arbeitskräfte genutzt. "Neue Ausnahmen würden neue Unsicherheit schaffen. Ich appelliere deshalb an Andrea Nahles, dass sie hier frühzeitig die Notbremse zieht." Die Bundesarbeitsministerin stammt aus Rheinland-Pfalz.

