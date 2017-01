In Bayern sollen sich in Zukunft die Jobchancen für Flüchtlinge an der Bleibeperspektive orientieren. Asylbewerber mit geringer Bleibewahrscheinlichkeit sollen dadurch einfacher auf die Ausreise vorbereitet werden.

Die bayerische Staatsregierung erhöht die Hürden für jobsuchende Flüchtlinge. Nach einem Rundschreiben an die Ausländerämter vom 19. Dezember sollen Asylbewerber nur noch dann eine Arbeitserlaubnis erhalten, wenn sie mit hoher Wahrscheinlichkeit in Deutschland bleiben dürfen. Das sei derzeit bei Menschen aus Eritrea, dem Irak, ...

