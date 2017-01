Mainz (ots) - Dienstag, 3. Januar 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Falscher Kunstpelz - Pelz tierischen Ursprungs vermeiden Leichte Küche nach den Feiertagen - Kochen mit Armin Roßmeier Weltenbummler als Job - Eine Reisebloggerin im Porträt Plötzliche Persönlichkeitsveränderung - Folgen von Kopfverletzungen Anders wohnen - Leben in Eisenbahnwaggons



Gäste im Studio: Peter Lohmeyer, Schauspieler Friedemann Fromm, Regisseur



Dienstag, 3. Januar 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Probleme durch Feuchttücher - Pumpwerke lahmgelegt Expedition: Naturpark Bergisches Land - Unterwegs mit dem Bäckereimobil Engagement für Jugendliche und Kinder - Behlum Avdiji in Bremen-Gröpelingen



Dienstag, 3. Januar 2017, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



Muskelberge - Bodybuilderehepaar beim Wettbewerb



Dienstag, 3. Januar 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Neues von Helen Mirren - Gemeinsamer Film mit Will Smith Siw Malmkvist auf Tour - Auch mit 80 noch viele Pläne



