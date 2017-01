FRANKFURT (dpa-AFX) - Das neue Jahr hat für den deutschen Aktienmarkt stark begonnen. Nahtlos knüpfte der Dax am Montag an die positive Entwicklung zum Ende des vergangenen Jahres an. Erstmals wieder seit Mitte August 2015 überwand er die Marke von 11 600 Punkten, während der MDax der mittelgroßen Werte auf ein Rekordhoch kletterte. Auftrieb gaben gute europäische Wirtschaftsdaten im insgesamt jedoch impulsarmen, sehr ruhigen Handel. Viele Börsen waren noch geschlossen geblieben, so auch die in Japan, Großbritannien und in den USA.

Nach einem zunächst etwas schwächeren Start beendete der deutsche Leitindex den ersten Handelstag 2017 mit einem Plus von 1,02 Prozent auf 11 598,33 Punkte. Zeitweise war er sogar bis auf 11 617,28 Zähler gestiegen. Das Jahr 2016 hatte der Dax dank eines Schlussspurts im Dezember mit einem Gewinn von fast 7 Prozent abgeschlossen.

Der MDax rückte am Montag um 0,97 Prozent auf 22 405,19 Punkte vor, nachdem er am Nachmittag bei 22 476,40 Punkten den höchsten Stand in seiner bisherigen Geschichte erreicht hatte. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg auf ein Zwölfmonatshoch und gewann 1,59 Prozent auf 1840,57 Punkte./ck/he

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

