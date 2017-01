Der Versicherer Allianz steht vor dem ersten großen Aktienrückkauf in der Geschichte des Unternehmens. Die Aktionäre dürfen sich über viel Geld freuen.

Den Aktionären von Europas größtem Versicherer Allianz winkt in diesem Jahr ein milliardenschwerer Extra-Geldsegen. Der Münchener Konzern dürfte bis zu drei Milliarden Euro in Form eines Aktienrückkaufs an die Anteilseigner zurückgeben, nachdem sie bis Jahresende keine größeren Unternehmen gekauft hat. Es wäre der erste Aktienrückkauf in der Geschichte des Versicherers. Ein Allianz-Sprecher verwies auf Vorstandschef Oliver Bäte. Dieser hatte Ende November 2016 vor Analysten das Versprechen bekräftigt, das nicht ausgeschöpfte Budget für Übernahmen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...