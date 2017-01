Gemeinsam mit ihrer Mutter soll eine junge Dressurreiterin in den Korruptionsskandal um Südkoreas Präsidentin Park Geun Hye verwickelt sein. Jetzt ist sie in Dänemark verhaftet worden - und bestreitet die Vorwürfe.

Eine Schlüsselfigur im Korruptionsskandal um die vorläufig entmachtete südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye sitzt seit Montag in Dänemark in Untersuchungshaft. Die Tochter von Parks langjähriger Freundin Choi Soon Sil, Chung Yoo Ra, war am Sonntagabend in Aalborg aufgegriffen worden, wo sie sich gemeinsam mit ihrem 19 Monate alten Sohn und einem Kindermädchen aufgehalten hatte. Das berichtete die Polizei in Nordjütland am Montag. Den Hinweis auf Chungs Aufenthaltsort hatten die ...

