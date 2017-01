Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In der Schweiz, Großbritannien, Russland, USA, Japan, Schanghai, Hongkong und Australien blieben die Börsen wegen eines Ausgleichstags für Neujahr geschlossen.

DIENSTAG: In Japan ruht der Handel wegen eines Börsenfeiertags.

AKTIENMÄRKTE (18.25 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.308,67 +0,55% +0,55% Stoxx50 3.019,14 +0,29% +0,29% DAX 11.598,33 +1,02% +1,02% FTSE Feiertag CAC 4.882,38 +0,41% +0,41% DJIA Feiertag S&P-500 Feiertag Nasdaq-Comp. Feiertag Nasdaq-100 Feiertag Nikkei-225 Feiertag EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,47% +33

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Termine mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Am ersten Handelstag 2017 ist es an den Börsen teils kräftig nach oben gegangen. Während die Aktienmärkte in Zürich und London feiertagsbedingt geschlossen blieben, stieg der Leitindex in Mailand um 1,7 Prozent. Dort stützte der auf ein Sechsmonatshoch gesprungene Einkaufsmanagerindex für die Industrie. Ein Kursfeuerwerk brannte in Deutschland die zweite Reihe ab, MDAX wie auch SDAX notierten auf Allzeithoch. Nach dem verheerenden Terroranschlag auf einen Nachtklub in Istanbul verbuchte die türkische Börse in Europa als einzigste Abschläge. Einen Treiber für die Kurse lieferte der Euro, der wieder unter die Marke von 1,05 Dollar gefallen war. Positiv wurde zudem die Entwicklung in China gesehen. Dort hielt sich der Einkaufsmanagerindex trotz eines leichten Rückgangs weiter auf den Rekordniveaus des Vorjahres. Lange Zeit war es ruhig um die Internetwährung, doch Bitcoin begann das neue Jahr mit einem Meilenstein. Erstmals seit November 2013 wurde die Marke von 1.000 Dollar überwunden. Analysten schreiben den starken Anstieg zum einen der höheren Akzeptanz bei professionellen Anlegern zu. Eine wichtige Rolle spiele zum andern die Furcht vor einer Instabilität der weltgrößten Volkswirtschaften. Vor allem chinesische Anleger investieren kräftig in Bitcoin. Positiv werteten Händler Aussagen der Unternehmenschefs von Eon und RWE zur Finanzierung des Atomausstiegs. RWE stiegen um 2,3 Prozent und Eon um 1,8 Prozent. Bankenwerte stiegen im Mittel um 0,6 Prozent. Deutlich im Plus notierten die Bankenwerte in Italien. Dort wirkte die Nachricht nach, dass die EU die Genehmigung für das Garantiesystem für Banken des Landes verlängert hatte. Außerdem stützte der starke Einkaufsmanagerindex. Ubi Banca stiegen um 4,9 Prozent, Mediobanca um 2,1 Prozent und Unicredit um 2,6 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.00 Uhr Fr, 17.26 Uhr % YTD EUR/USD 1,0467 -0,50% 1,0520 1,0560 -0,5% EUR/JPY 122,8512 -0,10% 122,9697 123,28 +0,0% EUR/CHF 1,0713 -0,22% 1,0737 1,0725 +0,0% EUR/GBP 0,8517 -0,06% 0,8523 1,1694 -0,1% USD/JPY 117,37 +0,39% 116,92 116,75 +0,4% GBP/USD 1,2291 -0,42% 1,2343 1,2346 -0,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den wenigen asiatischen Börsen, an denen am Montag gehandelt wurde, ging es ruhig zu. In Seoul traten die Kurse auf der Stelle. In Mumbai gaben sie jedoch deutlicher nach, nachdem der Markit-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Dezember unter die Expansionsschwelle von 50 gerutscht war. Volkswirte machten dafür die Bargeldreform vom November verantwortlich, die unter anderem die Auftragslage der indischen Unternehmen stark beeinträchtigt habe. In Seoul stieg die Samsung-Aktie um 0,2 Prozent. Auf der Neujahrsveranstaltung des Konzerns stimmte Co-CEO Kwon Oh-hyun die Mitarbeiter auf ein schwächeres Wachstum ein. Händler verwiesen unterdessen auf Aussagen aus Branchenkreisen, wonach Samsung im vierten Quartal des vergangenen Jahres besser abgeschnitten hat als erwartet. Hyundai gewannen 2,7 Prozent. Nach Börsenschluss in Seoul meldete der Automobilkonzern dann für 2016 den ersten Absatzrückgang seit fast zwei Jahrzehnten. Hyundai hat das zweite Jahr in Folge bei den Verkaufszahlen die eigenen Ziele verfehlt. Nach Meinung von Nomura werden Hyundai und die Tochter Kia in diesem Jahr ebenfalls unter einer schwachen Nachfrage leiden und Schwierigkeiten haben, ihre Absatzziele zu erreichen. Kia legten um 0,6 Prozent zu.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Deutsche Börse verzeichnet am Kassamarkt Umsatzrückgang

Die Kassamärkte der Deutschen Börse haben 2016 einen Orderbuchumsatz von insgesamt 1,38 Billionen Euro erzielt, ein deutlicher Rückgang zu den 1,64 Billionen Euro im Vorjahr. Von den Umsätzen 2016 entfielen 1,26 Billionen Euro auf den Handelsplatz Xetra, 43,9 Milliarden Euro auf die Börse Frankfurt und 71,0 Milliarden Euro auf die Tradegate Exchange, wie die Deutsche Börse AG mitteilte.

Prozess gegen Ex-HRE-Chef Funke ab März in München

Der ehemaligen Chef der Immobilienbank Hypo Real Estate (HRE), Georg Funke, muss sich ab dem 20. März vor dem Oberlandesgericht München wegen bewusst unrichtiger Darstellung der Finanzlage der Bank im Jahr 2007 verantworten. Das Verfahren wurde vorerst bis 20. September terminiert, wie das Gericht mitteilte.

Meistverkauftes Auto in Schweden erstmals seit 50 Jahren kein Volvo

Erstmals seit mehr als 50 Jahren kommt das meistverkaufte Auto des Jahres in Schweden nicht von Volvo. Nummer eins der Neuwagenmodelle im vergangenen Jahr war der VW Golf, wie der Branchenverband Bil Sweden mitteilte. Demnach erreichte der Golf in verschiedenen Modellvarianten einen Marktanteil von 5,9 Prozent - Volvo mit den Modellen V70, S90 und V90 nur 5,7 Prozent.

