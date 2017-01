Die in die Tage gekommene US-Automesse in Detroit (8.-22. Januar) kehrt zu altem Glanz zurück. Nachdem die Schau der leistungsstarken Geländewagen, Supersportwagen und Pick-ups in den vergangenen Jahren in den Schatten der Technikmesse CES in der Glitzermetropole Las Vegas (5.-8. Januar) geraten war, könnten sich die Verhältnisse nun wieder wenden.

