Frankfurt (ots) - Die linken Parteien müssen den neoliberalen Heilsbringern etwas entgegensetzen. Es geht um die Rückeroberung der sozialen Demokratie. Die braucht Bauchgefühl, aber sie funktioniert auch nicht ohne Fakten. Sie muss auf greifbaren Projekten beruhen, die jeder als nützlich für die eigenen Interessen erkennen kann. Als eine Alternative zur herrschenden Politik, die anders als bei der AfD konkret untermauert ist. Wie wäre es mit einem Zukunftsprojekt, in dem die Milliarden Steuerüberschüsse den Bürgern durch Investitionen zurückgegeben werden. Mit Projekten, die Chancengleichheit in abgehängte, sogenannte Problembezirke bringen, durch neue Schulen und die gezielte Ansiedlung von Unternehmen. Ein Programm, das stillgelegte Bahn- und Busstrecken in abgehängte ländliche Regionen zurückbringt. Und eines, das den demokratischen Staat wieder sichtbar macht.



