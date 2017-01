Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Ökonomen: Target2-Salden zeigen Vermögensumschichtung

Die Salden des Zahlungssystems Target2 haben Ende 2016 neue Rekordstände erreicht. Während die Europäische Zentralbank (EZB) das als eine Art technische Nebenwirkung ihrer Anleihekäufe deklariert, warnen Euro-Skeptiker wieder vor den Risiken, die sich daraus für Deutschland ergeben. Neu an dieser eigentlich alten Debatte ist, dass einige von ihnen der EZB vorwerfen, mit ihrer quantitativen Lockerung (QE) den Verkauf deutscher Unternehmen an ausländische Investoren zu befördern.

Marktteilnehmer kritisieren EZB-Regel zu Barsicherheiten bei Leihe

Die neuen Regeln der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Stellung von Sicherheiten bei der Wertpapierleihe sind manchen Marktteilnehmern nicht großzügig genug. Wie aus dem jetzt veröffentlichten Sitzungsprotokoll der Geldmarktkontaktgruppe von 12. Dezember 2016 hervorgeht, kritisieren sie unter anderem die von der EZB beschlossene Gesamtobergrenze von 50 Milliarden Euro als zu niedrig.

Merkel bleibt Weltwirtschaftsforum in Davos fern

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird nicht am Weltwirtschaftsforum in Davos teilnehmen. Das bestätigte das Bundespresseamt auf Nachfrage. "Die Kanzlerin wird nicht nach Davos reisen", sagte ein Sprecher. Das Weltwirtschaftsforum findet zwischen dem 17. Und 20. Januar in den Schweizer Bergen statt und damit kurz vor der Amtsübernahme Donald Trumps in den USA.

Reform der Grundsteuer erreicht den Bundestag

Die milliardenschwere Reform der Grundsteuer nimmt Fahrt auf. Nachdem der Bundesrat Anfang November gegen die Stimmen von Bayern und Hamburg einen entsprechenden Gesetzentwurf verabschiedet hatte, wird sich nun der Bundestag damit befassen, wie das Parlament mitteilte.

DSGV: Plan für vergemeinschaftete Einlagensicherung fallen lassen

Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) hat die Europäische Kommission dazu aufgefordert, Pläne für eine vergemeinschaftete Einlagensicherung aufzugeben. Als Konsequenz aus den beschlossenen Rettungsmaßnahmen für die italienische Bank Monte dei Paschi di Siena habe DSGV-Präsident Georg Fahrenschon "das Konstrukt einer zwangsvergemeinschafteten Einlagensicherung in der Europäischen Union für unrealistisch erklärt", betonte der Sparkassenverband. "Die Pläne der EU-Kommission sollten daher eingestellt werden."

Regierung streitet über Gigaliner

Innerhalb der Bundesregierung ist ein heftiger Streit über die Zulassung von Lang-Lkw auf deutschen Straßen entbrannt. Das Bundesumweltministerium (BMUB) beschuldigte das Verkehrsministerium, eine Regelzulassung der Riesen-Lkw im Alleingang und gegen EU-Recht vollzogen zu haben. Das vom CSU-Politiker Alexander Dobrindt geführte Verkehrsministerium wies die Kritik zurück.

Deutschland als Standort für Familienunternehmen nur Mittelmaß

Die Familienunternehmer bewerten Deutschland als Standort nur mit mittelmäßigen Noten. Elf der vom Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen untersuchten 18 Industrieländer schneiden besser ab als die Bundesrepublik. Im Vergleich zur Vorgänger-Analyse aus dem Jahr 2014 wurde Deutschland von Tschechien verdrängt landete daher nur noch auf Rang 12.

Syrischer Flüchtling aus Saarbrücken soll Autobombenanschläge geplant haben

Ein syrischer Flüchtling aus Saarbrücken hat die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) nach Angaben der Sicherheitsbehörden um Geld für Anschläge mit sprengstoffbeladenen Fahrzeugen auf größere Menschenmengen gebeten. Der 38-Jährige sei bereits am Samstag von Spezialeinsatzkräften in der saarländischen Hauptstadt festgenommen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

