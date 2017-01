Spaß und Schaden gehen bei Silvester Hand in Hand - so auch im vergangenen Jahr. In München brennt eine Wohnung ab, in Oberbayern ein ganzer Berg. In welchen Fällen die Versicherung hilft.

Zwei Männer steigen auf den Jochberg in Oberbayern, um Silvester zu feiern, doch die Zusammenkunft endet tragisch. Ein Lagerfeuer der beiden gerät außer Kontrolle. Am Ende fressen sich die Flammen auf einer Fläche von rund 100 Hektar ins neue Jahr. Etwa 100 Einsatzkräfte müssen mit Hubschraubern ausrücken, die Bundesstraße 11 wird gesperrt, in der Region wird der Katastrophenfall ausgerufen.

Einen ganzen Berg in Flammen zu setzten - das gelingt zum Glück den allerwenigsten Feiernden. Dennoch ist die Nacht von Silvester auf Neujahr für ihre Unfälle berüchtigt. Allein in München rückte die Feuerwehr in der Nacht 190 Mal aus, ihre Berliner Kollegen hatten 433 Brände zu vermelden, in Hamburg brannte es 169 Mal. Doch wer zahlt eigentlich die Schäden für das wild gewordene Feuerwerk?

Fest steht: Glück hat, wer eine eine gute Haftpflichtversicherung hat. Denn diese übernimmt im Zweifel Schäden, die man bei anderen verursacht hat. "Je nach Police deckt die private Haftpflichtversicherung Schäden an Sachen und Personen im unteren zweistelligen Millionenbereich ab", sagt Katrin Josch vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Premiumpolicen können eine Deckungssumme von bis zu 30 Millionen Euro ...

