Potsdam (ots) - Edgar, Patenkind von Radio TEDDY - das Kinderradio für die ganze Familie - bekam zum "Einjährigen" eine elefantastische Geburtstags-Show: eine Extra-Live-Sendung vor dem Gehege! Gemeinsam mit den Radio TEDDY-Moderatoren Bettina und Tobi gratulierten von 11:00 bis 16:00 Uhr tausende Kiddies mit ihren Eltern und verfolgten im Dickhäuterhaus die Geburtstags-Party der besonderen Art: Da konnte beim Duschen von Elefantendame Astra zugeschaut und die Fütterung des leckeren Erdbeer-Kürbis-Snacks beobachtet werden. Anschließend wurde die "Geburtstags-Bude" mit dem Hochdruck-Reiniger geputzt und zum Finale tönte aus Hunderten Kinderkehlen "Happy Birthday", als Bettina und Tobi die knackige Geburtstagstorte, bestehend aus Reis, Weintrauben, Kiwi, Bananen, Salat und vielen gesunden Sachen im Elefanten-Gehege an "Rüsselchen" Edgar und seine Familie - Mama Kewa, die Schwestern Thuza, Pantha und "Tante" Astra - übergaben.



Bei diesem Geburtstag "steppte der Elefant" und die Besucher waren live dabei! Tierpfleger Mario Hammerschmidt beantwortete alle Fragen rund um Edgar und klärte beispielsweise, warum Elefanten überhaupt so dick sind, ob sie eine Diät brauchen, wie die Fußnägel geschnitten werden oder dass das Wachsen von Stoßzähnen nicht immer garantiert ist. Die Geburtstagsgäste konnten sich ihre Lieblingsmusik wünschen und als Preise gab's Familien-Jahreskarten für den Tierpark zu gewinnen. Übrigens: Eine Familie wird noch das "persönliche Rüsselschütteln" mit Edgar im Elefantengehege gewinnen, denn unter allen, die sich mit Fotos von der Party bei Radio TEDDY haben registrieren lassen, wird am Mittwoch, dem 4. Januar 2017 um 7:15 Uhr der oder die Gewinner/in auf Radio TEDDY bekanntgegeben.



für weitere Informationen und Fotos: Kerstin Stooff, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit Tel.: 0171 / 865 22 51 E-Mail: k.stooff@radioteddy.de