Bielefeld (ots) - Bielefeld. Die erste Parlamentarische Geschäftsführerin der grünen Bundestagsfraktion, Britta Haßelmann, hat sich von der Kritik der Parteivorsitzenden Simone Peter am Einsatz der Kölner Polizei in der Silvesternacht distanziert. "Vor dem Hintergrund der schrecklichen Ereignisse im letzten Jahr waren hohe Polizeipräsenz als auch das Konzept verstärkter Kontrollen richtig", sagte Haßelmann der in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung Neue Westfälische (Dienstagausgabe). Es habe nach Aussage der Polizei eine Gefährdungslage und Verdachtskriterien gegeben, auf deren Basis Kontrollen durchgeführt worden seien. "Aus meiner Sicht hat die Polizei, nach allem, was wir heute wissen, umsichtig und richtig gehandelt", so Haßelmann. "Für den Einsatz der Polizistinnen und Polizisten in der Silvesternacht gebührt Ihnen Dank."



