Straubing (ots) - Die Polizei hatte beispielsweise durch Zivilbeamte jene, die später kontrolliert wurden, frühzeitig im Blick, auch die Bahn hat Hinweise geliefert. Und natürlich haben die Beamten bei ihren Kontrollen ein gewisses Profil und ihre Berufserfahrung zugrunde gelegt, haben sich an den Tätern der Silvesternacht vor einem Jahr orientiert. Und dafür gab es auch gute Gründe. Ebenso für das massive Aufgebot, wie die Ereignisse der Nacht zeigen. Gerne wirft die politische Linke den Konservativen vor, die AfD groß gemacht zu haben. Doch es sind auch scheinheilige Debatten wie diese, die sie mit ihrem tiefsitzenden Misstrauen gegen den Staat vom Zaun brechen, die den Populisten in die Hände spielen. Die meisten Bürger haben für die scharfen Attacken auf die Polizei keinerlei Verständnis.



