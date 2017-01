FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Händler von Lang & Schwarz hat am frühen Montagabend mit Blick auf das Geschäft mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss von leichten Gewinnmitnahmen gesprochen. "Wir sind heute ja ganz gut nach oben gelaufen, da verkaufen einige Anleger vor dem Einstieg der US-Marktteilnehmer am Dienstag", sagte der Händler. Am Montag blieben wichtige Börsenplätze wie New York, London, Zürich und Tokio nach dem Jahreswechsel noch geschlossen. Entsprechend umsatz- und impulsarm sei der nachbörsliche Handel verlaufen. Auffällige Werte im DAX seien nicht zu beobachten gewesen, auch habe es an handelbaren Nachrichten gemangelt. Während des Xetra-Handels war der DAX auf den höchsten Stand seit Sommer 2015 geklettert, MDAX und SDAX hatten Allzeithochs markiert.

=== XDAX* DAX Veränderung 20.00 Uhr 17.35 Uhr 11.589 11.598 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

