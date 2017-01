Halle (ots) - War der Silvestereinsatz der Kölner Polizei vermutlich korrekt, so war es die Bezeichnung der Nordafrikaner als "Nafris" auf Twitter durch die Polizei aber ganz sicher nicht. Das Kürzel steht für "nordafrikanische Intensivtäter", eine evident herabwürdigende Gruppenbezeichnung, die im internen Gebrauch der Polizei nichts zu suchen hat, schon gar nicht in öffentlichen Mitteilungen.



