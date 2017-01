Außenminister Kurz auf "Frontbesuch" in der OstukraineMariupol - Zwei Tage nach dem Beginn der österreichischen OSZE-Präsidentschaft reist Außenminister Sebastian Kurz am Dienstag in die Konfliktregion Ostukraine. Kurz wird am Vormittag bei der Schwarzmeerstadt Mariupol die sogenannte "Kontaktlinie" zwischen Armee und den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...