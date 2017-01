Berlin (ots) - Wer keine 14 Millionen Euro für das Einheitsdenkmal ausgeben will, darf auch keine 18,5 Millionen Euro für die Kolonnaden lockermachen. Das ganze Verfahren neu aufzurollen, wie es Kulturstaatsministerin Monika Grütters nun nach einiger Eierei vorschlägt, macht keinen Sinn. Wer soll sich noch an Wettbewerben des Bundes beteiligen, wenn deren Ergebnisse ohne Begründung im Papierkorb landen? Es war der Wunsch des deutschen Parlaments, der DDR-Revolution und der Einheit ein Denkmal zu widmen. Der zum Sieger gekürte Entwurf ist spannend und kann eine Attraktion in Berlins Mitte werden. Ein Monument zum Mitmachen und Nachdenken über die glücklichste Zeit der jüngeren deutschen Geschichte könnte 2019 zeitgleich mit dem Humboldt Forum eröffnen. Wir sollten es bauen.



