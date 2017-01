Regensburg (ots) - Kaum ein Volksentscheid hat in Bayern für so dicke Luft gesorgt wie der zum Rauchverbot in Gaststätten. Seit 2010 gilt im Freistaat nun schon eine der strengsten Regelungen zum Nichtraucherschutz in Deutschland. Das klingt zuerst nach Gängelung, aber über die Jahre haben Gäste und Wirte tief Luft geholt und im Großen und Ganzen hat es sich eingespielt. Etliche Kneipenbesitzer schlugen 2010 Alarm. Tatsächlich taten sich aber viele schon davor schwer. Das Rauchverbot war für so manche Schankwirtschaft also eher nur ein weiterer Sargnagel. Ein Vorteil war die neue Regelung für Betriebe, die Essen verkaufen. Speiselokale konnten Gäste gewinnen, die zuvor seltener Wirtshausluft schnuppern mochten: Familien mit Kindern und Nichtraucher. Mittlerweile haben sich Raucher längst an den Gang vors Lokal gewohnt. Dort können sie jedoch auf diejenigen treffen, die nicht vom Rauchverbot profitieren: Anwohner mancher Kneipen und Discos.



OTS: Mittelbayerische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62544 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62544.rss2



Pressekontakt: Mittelbayerische Zeitung Redaktion Telefon: +49 941 / 207 6023 nachrichten@mittelbayerische.de