Düsseldorf (ots) - Angesichts der bevorstehenden CSU-Landesgruppenklausur hat die CDU die Schwesterpartei zu mehr Einigkeit aufgerufen. "Der Streit innerhalb der Union hat bislang nur der Konkurrenz genutzt", sagte Daniel Günther, Chef der Schleswig-Holstein-CDU, der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). Er bestreitet bis zum 7. Mai einen Landtagswahlkampf im nördlichsten Bundesland. Gemeinsam für die Fortsetzung der Kanzlerschaft Angela Merkels zu kämpfen, das müsse "das Signal der Klausurtagung auch der CSU sein", unterstrich Günther. Bei Unterschieden in Details stünden die gemeinsamen Konkurrenten doch links und rechts von CDU/CSU.



