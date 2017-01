Düsseldorf (ots) - Bundesernährungsminister Christian Schmidt (CSU) will die Qualität von Kita- und Schulessen mit einem TÜV für Cateringunternehmen erhöhen. "Unser Ziel ist ein Caterer-TÜV und verbindliche Vorgaben für die, die das Essen für unsere Kinder auf den Tisch bringen", sagte Schmidt der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). Immer mehr Kinder würden mittags in der Schule oder Kita essen. Deshalb habe er bereits das Nationale Qualitätszentrum für Ernährung in Kita und Schulen geschaffen, sagte Schmidt vor der Vorstellung seines Ernährungsreports heute (Dienstag) in Berlin. Der Report, für den das Sozialforschungsinstitut Forsa Daten aus einer Verbraucherumfrage lieferte, liegt der "Rheinischen Post" in Auszügen vor. Demnach wünschen sich 90 Prozent der Befragten verbindliche Standards für das Essen in Ganztagseinrichtungen. Knapp 70 Prozent der Studienteilnehmer mit Kind würden für Bio-Schulessen auch mehr bezahlen, in Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnern sind es sogar knapp 90 Prozent der Eltern. Auch eine steuerliche Begünstigung des Essens ist beliebt, 83 Prozent der Familien und 79 Prozent der Paare ohne Kinder befürworten eine solche Maßnahme.



