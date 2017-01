Was hat ein durchschnittlicher Aldi mit dem Kölner Dom gemeinsam? Wenn man am einen Ende mit der Sanierung fertig ist, kann man am anderen eigentlich sofort wieder anfangen, wie Supermarktblog.com schreibt. Nur in Gladbeck ist alles anders. Quelle defotoberg / Shutterstock com. Aldi Niederlande Lesen Sie mehr auf: Supermarktblog.com

Den vollständigen Artikel lesen ...