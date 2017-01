Landgard präsentiert sich vom 8. bis 10. Februar 2017 dem internationalen Fachpublikum in der Halle 20 B-02 auf der Fruit Logistica in Berlin, der Weltleitmesse des internationalen Fruchthandels. Der neue Landgard Messestand ist Teil des Auftritts der Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse e.V. (BVEO). IssBio by Achim Sam - IPM 2017 Thematisch dreht sich auf dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...