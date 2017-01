BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zur Kölner Silvesternacht:

"So richtig es ist, die Polizei immer wieder an die Unzulässigkeit eines Generalverdachts aufgrund Herkunft oder Hautfarbe zu erinnern, so wenig hilfreich ist es, die Polizei unter den Generalverdacht rassistischer Diskriminierung zu stellen. Wäre es ihr nicht gelungen, die Übergriffe in diesem Jahr zu verhindern, müsste die AfD in den nächsten Monaten keinen Wahlkampf mehr führen."/s5/DP/jha

