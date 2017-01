STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Vermögen in Deutschland:

"Man denke sich eine breite Straße, auf deren rechter Spur es kaum zügiger vorangeht als vor Jahren. In der Mitte ist ein höheres Tempo möglich - weil aber links gerast wird wie nie, empfinden auch die Nutzer der Mittelspur ihre Geschwindigkeit als Stillstand. In der Mittelschicht hat sich Unsicherheit, überholt oder gar nach rechts in die Armut abgedrängt zu werden, verfestigt. Dies hat viel mit den Sozialreformen und der Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse, mit dem Wegfall einfacher Jobs und abnehmender Tarifbindung zu tun - mit einem jahrelangen Prozess also. Es hat aber auch mit der Globalisierung zu tun: Den Eigentümern der Unternehmen und den Topmanagern hat sie noch mehr Reichtum gebracht."/be/DP/jha

AXC0011 2017-01-03/05:35