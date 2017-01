DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Männerfreundschaft Trump-Putin:

"Trump hat im Wahlkampf so ziemlich alles und jeden beschimpft und beleidigt, ausgespart hat er eigentlich nur einen: Wladimir Putin. Der russische Herrscher übt eine eigentümliche Faszination auf den designierten US-Präsidenten aus. Trump hält sich bekanntlich für den Größten, wird aber nicht müde, seine Bewunderung für Putins kundzutun. Hier bahnt sich ein Männerbund an, die zum prägenden Faktor der internationalen Politik werden dürfte. Putin und Trump könnten die Architekten einer neuen Ordnung werden. So sehr sich viele Deutsche eine Entspannung des Verhältnisses zwischen Russland und den USA wünschen - für Europäer ist dieser Bund zum Fürchten. Die Zeiten, in denen die USA ihre schützende Hand über ihre Verbündeten gehalten haben, könnten schon bald vorbei sein."/be/DP/jha

AXC0013 2017-01-03/05:35