Moneycab.com: Herr Uhler, kleinere Elektrizitätsgesellschaften haben schon seit ein paar Jahren Rückenwind, auch und gerade an der Börse. Was macht small hier so beautiful?

Ernst Uhler: Nach unserer Überzeugung sind Titel aus der Energieversorgung interessant, wenn die Unternehmensleistung lokal sprich regional erbracht wird. Wir sind ein wichtiger Leistungserbringer für die Region, verfügen über Nähe zum Bauherren, Wohneigentümer, zum Gewerbe wie auch zu den industriellen Betrieben. "Man" kennt die Köpfe des Unternehmens.

Die Anlagestiftung Energie-Infrastruktur der Crédit Suisse ist nach der Stadt Rapperswil-Jona neue Ankeraktionärin der Energie Zürichsee Linth. Wie kam es dazu?

Im Rahmen des Öffnungsprozesses haben wir gemeinsam mit der Stadt Rapperswil-Jona nach der optimalsten Konstellation für eine nachhaltige Entwicklung unseres Unternehmens gesucht. Uns war es wichtig einen Finanzinvestor ins Boot zu nehmen, welcher unsere langfristige Optik teilt. Im Rahmen eines Wettbewerbs hatte sich die CSA gegen verschiedene Mitbewerber durchgesetzt.

Wieso musste denn die Stadt Rapperswil-Jona als ehemalige Hauptaktionärin für das Geschäftsjahr 2015/16 noch eine ausserordentliche Dividende in Höhe von einer halben Million Franken erhalten?

In Zukunft werden wir eine offensivere Ausschüttungspolitik betreiben. 40 - 60 Prozent des ausschüttbaren Gewinns gehen an die Aktionäre. Die ausserordentliche Dividende war eine Kompensation für das GJ 2014/15.

Ernst Uhler, CEO Energie Zürichsee Linth AG

Ihre beiden Töchter Lampert Heizungen AG und MZ Sanitär + Heizung AG bieten Wärme- und Heizungsleistungen sowie Sanitärarbeiten an. Wieviel Umsatzanteil generiert das?

Die beiden Unternehmen werden im laufenden Jahr rund ein Viertel des Gesamtumsatzes erarbeiten. Sie haben den Marktdruck des vergangenen Jahres erfolgreich gemeistert.

Ich nehme an, sie wollen in diesem sehr serviceorientierten Teilgeschäft stärker wachsen, weil es am margenstärksten ist, oder?

Die Hausinstallationen werden generell investitionsintensiver, in der Regel werden damit aber künftig Energiekosten eingespart. Die Komplexität nimmt ebenfalls häufig zu, damit verbunden sind Massnahmen ...

