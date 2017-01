Audi hat schwere Jahre hinter sich. Personalien floppten, das Design schlief ein und dann noch der Dieselskandal. 2017 soll ein Neustart für die Marke mit den vier Ringen werden - symbolisiert durch ein neues Design.

Zunächst schien es so, als käme Audi in der Öffentlichkeit weitgehend unbehelligt um Dieselgate herum. Doch als sich die Wogen insbesondere im Ausland weitgehend längst geglättet hatten, geriet das Ringe-Quartett und ihr Vorstandsvorsitzender Rupert Stadler wegen Unregelmäßigkeiten bei dem Dreiliter-Diesel und einer anhaltenden Mauertaktik gegenüber den Aufklärungsorganen in den USA doch noch ernsthaft unter Druck.

Für die Audi-Verantwortlichen kam die Weihnachtspause daher gerade Recht. Neues Jahr - neues Glück - heißt es bei den Ingolstädtern wohl mehr als bei jedem anderen Autohersteller aus deutschen Landen. 2017 soll den Neustart bringen und genau der ist dringend nötig. Auf der North American International Autoshow in Detroit will Audi den Startschuss für ein stimmungsvolles Jahr 2017 setzen, das eine Trendwende in der Unternehmensgeschichte sein soll.

Gut, dass man hierfür vorgebaut hat. Die Ingolstädter zeigen in den wenig stimmungsvollen Cobo-Hallen im Herzen von Downtown Detroit ihr bläulich schimmerndes Audi Q8 Concept. Mit großer Verzögerung endlich ein Konkurrenzmodell für den lange enteilten Bestseller BMW X6, der bereits in seiner zweiten Generation unterwegs ist und den ihm plagiativ hinterhereilendem Konkurrenten Mercedes GLE Coupé.

Das Q8 Concept ist eine Studie im Serienkleid, denn wer dem Blauling unter den eng geschnittenen Rock schaut, wird an der Karosserie gravierende Ähnlichkeiten zum späteren Serienmodell erspähen, das 2018 auf die internationalen Märkte rollt. Das schicke SUV-Coupé mit Designanleihen an Ur-Quattro ruft bei Audi eine neue Designsprache ins Leben - unter der Federführung des Chefdesigners Marc Lichte.

Neuer A8 soll Fortschritt zeigen

Für Marc Lichte, vor knapp drei Jahren von Wolfsburg nach Ingolstadt berufen, um die visuelle Audi-Lethargie endlich zu beenden, gab es seit Ende 2013 hinter zugezogenen Vorhängen alle Hände voll zu tun. Zunächst noch in VW-Diensten kreierte er in abendlichen Überstunden den neuen Audi A8, der im Herbst 2017 in den Handel rollt und den übermächtigen Konkurrenten Mercedes S-Klasse und 7er BMW nicht mehr chancenlos hinterhertrotten soll.

Lichte, gebürtiger Arnsberger mit eingebauten Zeichen-, Segel- und Sportwagengenen, legte nach dem A8 gleich noch die kleineren Brüder A6 und A7 sowie die erst nachträglich kreierte 2014er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...