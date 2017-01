E.On-Chef Johannes Teyssen kann 2017 Energie brauchen. Er ist die Hauptfigur im wohl größten Drama der deutschen Industriegeschichte. Bei keinem Stromriesen sind die Folgen der Energiewende so einschneidend.

Die Fensterfront im zwölften Stock des Glasbaus gegenüber den Messehallen in Essen bietet Johannes Teyssen einen weiten Blick über die Ruhrgebietsstadt. In der Ferne dreht sich verloren ein einzelnes Windrad. Dafür rauchen die Schlote am Rande der Stadt, pusten an diesem klaren Wintertag Schwaden von weißem Qualm in die Luft. Der E.On-Chef lehnt sich auf dem Stuhl hinter seinem Schreibtisch zurück, verschränkt die Arme hinter dem Kopf, gibt sich entspannt: "Zu den Vorteilen an diesem Job gehört die Aussicht aus meinem neuen Büro. Vom Rhein an die Ruhr. Das ist doch super." Er lacht laut. Der Stromriese muss sparen, ist vor einigen Monaten vom schicken Düsseldorf ins bescheidenere Essen gezogen. Teyssen blickt aus dem Fenster und sagt: "Na ja, dieses eine Windrad da hinten, das hält das System eben noch nicht am Laufen. Fossile Kraftwerke sind heute noch unverzichtbar."

Kraftwerke, damit kennt er sich aus. Über 25 Jahre ist er im Geschäft mit Kohle-, Gas- und Atomkraftwerken. Kein Zweiter in der Republik versteht das Energiegeschäft so gut wie er - das alte Energiegeschäft, wohlgemerkt, Kohle und Atom.

Teyssen befreit sich beherzt von der Krawatte, feuert das Sakko über den Stuhl, zieht einen violetten Pullover über das Hemd. Locker will er daherkommen, nicht wie der Boss eines Energie-Dinosauriers aus vergangenen Tagen. Hat er denn nicht allen Grund, gut gelaunt und entspannt zu sein? Einen Sieg haben sie errungen an diesem Dezembertag, er und die anderen drei Atombetreiber RWE, EnBW und Vattenfall. Nach langem Kampf hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt, der Staat müsse eine Entschädigung für den 2011 über Nacht beschlossenen Atomausstieg zahlen. Er erwarte "mehr als null", witzelt Teyssen. Tatsächlich hoffen die Atomkonzerne auf eine dreistellige Millionensumme - immerhin.

Allerdings: Ein paar Hundert Millionen, was ist das schon? Teyssen, jetzt 57, steht dank des Atomausstiegs vor den Trümmern seines Lebenswerks.

Als er im Mai 2010 nach sechs Jahren im Vorstand auf dem Chefsessel von E.On Platz nahm, war er Herr über das nach Siemens zweitwertvollste Unternehmen im Dax. Börsenwert 56 Milliarden Euro, 85 000 Mitarbeiter weltweit. 13 Milliarden Börsenwert sind davon heute noch übrig, rund 27 Milliarden Euro Schulden, 42 000 Mitarbeiter weniger. In den ersten neun Monaten des sich zu Ende neigenden Jahres hat E.On mehr als neun Milliarden Euro Verlust ausgewiesen. Das hat noch kein deutsches Unternehmen geschafft, ein Rekord, aber keiner von der Art, die Teyssen sich einst erträumte. E.On soll schrumpfen, sparen, bescheidener werden.

Teyssen ist die tragische Hauptfigur in dem wohl größten Drama der deutschen Industriegeschichte. Kein Stromriese leidet so unter den Folgen der Energiewende wie der einstige Marktführer. Teyssen hat den subventionierten Siegeszug von Wind- und Sonnenstrom nicht erahnt. Jetzt sind die Großhandelspreise für Strom im Keller, große Kohle- und Gaskraftwerke verdienen kein Geld mehr.

Täglich muss sich Teyssen mit den bohrenden Fragen von unzufriedenen Investoren herumquälen, die von ihm wissen wollen, wie es denn jetzt weitergeht bei E.On. "Die grillen einen", sagt Teyssen. "Das ist richtig anstrengend. Der Druck ist hoch."

In seiner Not spaltete Teyssen E.On auf. Beim neuen Tochterunternehmen Uniper lud er alle fossilen Kraftwerke ab und brachte es an die Börse. Befreit von den fossilen Altlasten, sprang Teyssen mit E.On reichlich spät auf den grünen Zug auf: Windkraftanlagen, Solarparks, neue digitale Dienste sollen retten.

Eigentlich sollte die Spaltung den Aktienkurs der neuen, grünen E.On beflügeln. Doch der dümpelt bei rund sechs Euro, knapp 80 Prozent unter dem Niveau von Teyssens Amtsantritt. Zu mies sind die Zahlen: E.On muss sechs Milliarden Euro Abschreibungen auf die Kraftwerke von Uniper verkraften und auch noch zwei Milliarden Euro auftreiben, um Atomaltlasten zu tilgen.

Das Leben der Menschen verbessern

Es gibt Manager, die aufgegeben hätten. Finanziell ausgesorgt hat der Mann. Doch Teyssen tritt die Flucht nach vorn an. "Es ist gut, sich neu zu erfinden, ich habe Spaß", behauptet er. Wie die neue E.On aussehen soll, ob Windräder und Solaranlagen 43 000 Mitarbeiter in Lohn und Brot und Investoren bei Laune halten können, das ist noch nicht so richtig klar.

Teyssen ist kein Vordenker oder Visionär. Bis zuletzt hat er an seinen fossilen Kraftwerken und Atommeilern festgehalten. Kann einer, der so in der alten Welt verhaftet ist, diesen radikalen Wandel stemmen? Und wie geht Teyssen persönlich mit dieser 360-Grad-Wende um? "Wir wollen das Leben der Menschen durch nachhaltiges Handeln verbessern", flötet der Exatommanager heute. Glaubt er das jetzt wirklich - oder ist sein Wandel zum obersten Ökomanager nur ein großer Bluff? Eine Spurensuche auf den Wegen des Topmanagers zeichnet das Bild eines ehrgeizigen und aggressiven Überzeugungstäters. Einer, der nicht so schnell aufsteckt, der sich auch quälen kann. Seit zwei Jahren geht er daheim in Düsseldorf joggen, jeden zweiten Tag, morgens um sechs. Nicht zum Spaß, sondern damit er sein Gewicht hält und ab und zu mal ein Glas Wein trinken kann. "Viele Leute sagen ja, wenn man mehr läuft, dann kommen irgendwann Glücksgefühle. Bei mir kommen die nur, wenn ich im Bett bleibe." Da kokettiert er mit Schwäche, die er nicht wirklich hat: Sich lang im Bett herumzuwälzen ist nicht seine Sache. Teyssen ist ein Arbeitstier, einer, der fordert, von sich und anderen. "Beliebige oder unmotivierte Leute, die bringen mich richtig in Rage", sagt er. Geht er damit zu weit? Es gibt Stimmen im Konzern, die beschreiben ihn als autoritären Lenker, als einen, mit dem es nicht leicht sei, zusammenzuarbeiten, weil er Kritik und Widerspruch schlecht aushalte. Das verunsichere viele, die dann lieber zu allem Ja und Amen sagen.

Wir werden nie wieder ein AKW betreiben

Ein Septembernachmittag im Essener Stadtteil Huttrop. Der Ruhrturm, früher Sitz der 2003 in E.On aufgegangenen Ruhrgas, ist heute Hotel und Tagungsort. An den grauen Wänden hängen Schwarz-Weiß-Fotos von Grubenlampen und der Zeche Zollverein, durch die Gänge weht der Wind der guten alten Kohle-Epoche. Vom Aufbruch in die grüne Energiewelt ist rein gar nichts zu spüren.

Teyssen hat sich Zeit genommen, um die Vertreter aller Auszubildenden aus seinem Konzern zu treffen. Rund 40 junge Leute zwischen 17 und 20 sitzen wie an Schultischen und blicken nach vorn. ...

