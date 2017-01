Die Kryptowährung Bitcoin hat einen neuen Meilenstein erreicht: die 1.000 Dollarmarke. Der Anstieg in den vergangenen vier Wochen war mit rund 32 Prozent schon atemberaubend, im Gesamtjahr 2016 waren es sogar mehr als 100 Prozent. Nun gehen einige Unternehmenslenker rund um das Geschäftsfeld "Bitcoin" von einem weiteren kräftigen Anstieg in 2017 aus, so mancher hat ...

