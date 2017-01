FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.01.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

TSP XFRA US87936R1068 TELEFONICA BRASIL PFD ADR 0.105 EUR

XFRA DE000HSH4Z37 HSH NORDBANK DL MZ1 15/22 0.000 %

UBFD XFRA LU0074706499 UBS(L)MON.MK.INV-EO P-DIS 0.330 EUR

XFRA DE000HSH30U2 HSH NORDBANK IZ 4 12/20 0.002 %

WA9 XFRA US9295661071 WABASH NATL CORP. DL-,01 0.057 EUR

TWL XFRA US8290731053 SIMPSON MANUFACT.CO.DL-01 0.172 EUR

RAC XFRA US76009N1000 RENT-A-CENTER INC. DL-,01 0.076 EUR

ORC XFRA US68389X1054 ORACLE CORP. DL-,01 0.143 EUR

WY4 XFRA US5544891048 MACK-CALI RLTY DL-,01 0.143 EUR

BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.004 EUR

BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.005 EUR

36Y XFRA KYG6141X1079 MING FAI INTL HLDG.HD-,01 0.025 EUR

CAD XFRA ES0105630315 CIE AUTOMOTIVE INH.EO-,25 0.200 EUR

H3U1 XFRA US4278255009 HERSHA HOSPIT.TR. SBI A 0.458 EUR

XFRA DE000HSH30S6 HSH NORDBANK MZ C 7 12/18 0.000 %

BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.006 EUR

XFRA XS0648867975 GOLDM.S.GRP 11/21 MTN 0.000 %

RE21 XFRA ES0173093024 RED ELECTRICA CORP.EO-,50 0.238 EUR

BXR XFRA US11120U1051 BRIXMOR PPTY GROUP INC. 0.248 EUR

AB4 XFRA US0009571003 ABM INDS INC. DL-,01 0.162 EUR

DVEU XFRA DE000A143TJ9 SS.M.II-FT.RA.E.E.I.P.ADZ 0.057 EUR

SPD XFRA US8681681057 SUPERIOR INDUSTRIES INTL 0.172 EUR