FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 04.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.01.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 04.01.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

AEC1 XETR US0258161092 AMER. EXPRESS DL -,20 0.305 EUR

CIS XETR US17275R1023 CISCO SYSTEMS DL-,001 0.248 EUR

BRM XETR US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 0.372 EUR

CMC XETR US46625H1005 JPMORGAN CHASE DL 1 0.458 EUR