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BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY55,94+0,38 %
CISCO SYSTEMS INC29,20+0,37 %
JPMORGAN CHASE & CO82,20+0,86 %