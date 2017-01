Die asiatischen Börsen sind mit Gewinnen ins neue Jahr gestartet. Für gute Stimmung bei den Anlegern sorgten heute positive Vorgaben aus Europa und besser als erwartete Industriedaten aus China. In der Volksrepublik tendierten der CSI 300 und der Shanghai Composite je 0,8 % fester. Der MSCI-Index für die Asien-Pazifik-Region ohne Japan stieg um knapp 0,4 %. Die Börsen in Tokio blieben feiertagsbedingt geschlossen.



Der Euro notierte in Fernost 0,2 % fester bei 1,0472 $. Der Yen lag zur US-Währung bei 117,38 Yen. Der Schweizer Franken notierte zum Euro mit 1,0707 und zum Dollar mit 1,0208.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info